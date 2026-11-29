Дания ужесточила правила для украинских беженцев: изменения с декабря 2026 года / © Associated Press

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Дания ужесточает условия для пребывания украинцев под временной защитой. Изменения будут касаться, прежде всего, новых заявителей из регионов Украины, которые считаются менее пострадавшими от войны, а также условиями трудоустройства и обучения украинских детей.

Об этом идет речь на сайте парламента Дании.

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«Предложение ограничивает доступ к видам на жительство согласно Специальному закону Украины для лиц, происходящих из менее пострадавших от войны районов Украины. Кроме того, отменяются определенные специальные условия для перемещенных лиц из Украины, чтобы они были более равны другим иностранцам», — говорится в сообщении.

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В то же время, в тексте принятого закона конкретный перечень украинских областей не указан. Его должны определить позже.

Всех украинцев в Дании обязут работать до 37 часов в неделю

Еще одно изменение касается трудоустройства украинцев, которые получают социальную помощь и не отвечают требованиям продолжительности проживания и трудоустройства в Дании.

Для таких категорий иностранцев уже действует трудовая обязанность, которая предусматривает участие в трудовой деятельности или соответствующих мероприятиях до 37 часов в неделю. Теперь эти правила распространят и на находящихся под специальной защитой украинцев.

Изменятся правила обучения украинских детей

Закон также предусматривает отмену части специальных условий, введенных для украинских детей после начала полномасштабной войны. В частности, например, возможность обучения на украинском или английском языке, а также дистанционного обучения.

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Предлагается, чтобы часть положений законопроекта вступила в силу 1 декабря 2026, а остальные положений — 1 января 2027 года.

Как добавляет The Copenhagen Post, согласно исследованиям, проведенным в феврале этого года, большинство украинских беженцев в Дании — примерно от 69% до 76% — желают остаться в стране, даже если их родные города станут безопасными. Младшие украинцы гораздо чаще желают остаться, чем старшие украинцы.

По данным издания, с 2022 года более 68 тысяч украинцев получили вид на жительство в Дании, около 48 тысяч проживают здесь до сих пор. В то время как до полномасштабного вторжения украинцев в Дании было всего 17 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Германии потребовали «Резерв+» у украинских мужчин.

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