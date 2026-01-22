Дания не против переговоров по Гренландии, но с одним условием – премьер-министр

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности Копенгагена к конструктивному диалогу по усилению безопасности в Гренландии, однако подчеркнула, что любые переговоры возможны только при уважении к суверенитету и территориальной целостности королевства.

Заявление последовало после переговоров президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также на фоне сообщений в СМИ о возможности предоставления Соединенным Штатам контроля над отдельными участками Гренландии для размещения военных баз.

Фредериксен сообщила, что Дания находится в тесном контакте с НАТО и неоднократно обсуждала ситуацию с генсеком Альянса – как до, так и после его встречи с Дональдом Трампом в Давосе. По ее словам, Копенгаген открыт к переговорам с союзниками по вопросам безопасности, инвестиций и экономического сотрудничества, но не по суверенитету.

Реклама

"Только Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, которые их касаются. Королевство Дания стремится продолжать конструктивный диалог с союзниками по укреплению безопасности в Арктике, в частности в рамках инициатив США, при уважении нашей территориальной целостности", - заявила премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждается сценарий, при котором США могут получить контроль над отдельными территориями Гренландии для размещения военной инфраструктуры. Дональд Трамп также заявлял о наличии "рамочного соглашения" с Альянсом по поводу будущего Гренландии и Арктического региона.

Президент США неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, только Соединенные Штаты способны обеспечить безопасность Гренландии, ссылаясь на стратегическое расположение острова и значительные запасы редкоземельных элементов.

Также на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп раскритиковал Европу, заявив, что она, по его убеждению, "двигается не в правильном направлении".