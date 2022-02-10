Дания отказалась предоставить Украине обещанные 400 ракет Stinger: говорит, что устаревшие

Другое вооружение Копенгаген не намерен отправлять.

Дания все-таки отказалась от своего предыдущего решения, и не будет отправлять оружие Украине. Дело в том, что 400 ракет Stinger, которые хотели предоставить ВСУ, оказались устаревшими.

Об этом заявил министр обороны Мортен Бодсков, передает The Copenhagen Post.

Министр отметил, что 400 ракет Stinger оказались устаревшими и подлежат утилизации, а другое вооружение Копенгаген не намерен отправлять.

Эти ПЗРК Дания приобрела в США в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Однако в 2010 году страна отправила эти комплексы на склады, поскольку Минобороны сократило противовоздушную оборону. Три года назад Дания продала часть своих Stinger в Латвию.

В свою очередь начальник обороны Дании Флеминг Лентфер заверил, что кроме этих ракет Копенгагену больше нечем поделиться с Украиной. Об этом пишет "Европейская правда".

"У нас есть то, что используем сами. Я не вижу ничего, что мы могли бы передать", — сказал он.

Лентфер добавил, что на военных складах также хранятся 1000 приборов ночного видения и 700 биноклей, но они не могут быть использованы на поле боя.

"Они устарели как в оперативном, так и в техническом отношении. Они были выведены из боевого применения в 2009 году", – сказал Лентфер. По его словам, эти приборы можно было бы отправить в Украину, но это будет скорее символическим актом, чем реальной помощью.

Вместе с тем Дания встревожена военной активностью России. Правительство страны повысило уровень готовности обороны, согласно которому батальон численностью 700-800 человек должен быть развернут в течение 1-5 дней. Два истребителя F-16 были переброшены на остров Борнгольм для защиты воздушного пространства Дании.

Ранее Великобритания рассказала, какую военную помощь передала для сил терробороны Украины.

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