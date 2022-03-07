Дания откажется от российского газа и увеличивает бюджет на оборону

Премьер-министр Дании заявила, что борьба Украины — "это проверка на прочность всего, во что мы верим, наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы".
Дания избавится от зависимости от российского газа и увеличит свой оборонный бюджет на фоне вторжения России в Украину.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters.
Страна будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы в 2033 году они достигли 2% ВВП. Это эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов). Кроме того, между основными парламентскими партиями было договорено выделить 7 миллиардов крон в течение следующих двух лет на укрепление обороны Дании.
"Исторические времена требуют исторических решений", — сказала Фредериксен на брифинге в Копенгагене, добавив, что это "самая большая инвестиция в оборону Дании за последнее время".
Также партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа как можно скорее, хотя сроки не были определены.
"Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность. Борьба Украины — это не только украинская, это проверка на прочность всего, во что мы верим, наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы", — подытожила Фредериксен.
Ранее Дания осудила действия России в Украине.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.