Дания откажется от российского газа и увеличивает бюджет на оборону

Дания откажется от российского газа и увеличивает бюджет на оборону

Премьер-министр Дании заявила, что борьба Украины — "это проверка на прочность всего, во что мы верим, наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы".

Дания избавится от зависимости от российского газа и увеличит свой оборонный бюджет на фоне вторжения России в Украину.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters.

Страна будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы в 2033 году они достигли 2% ВВП. Это эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов). Кроме того, между основными парламентскими партиями было договорено выделить 7 миллиардов крон в течение следующих двух лет на укрепление обороны Дании.

"Исторические времена требуют исторических решений", — сказала Фредериксен на брифинге в Копенгагене, добавив, что это "самая большая инвестиция в оборону Дании за последнее время".

Также партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа как можно скорее, хотя сроки не были определены.

"Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность. Борьба Украины — это не только украинская, это проверка на прочность всего, во что мы верим, наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы", — подытожила Фредериксен.

Ранее Дания осудила действия России в Украине.