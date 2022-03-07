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Дания откажется от российского газа и увеличивает бюджет на оборону

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Дания откажется от российского газа и увеличивает бюджет на оборону

Associated Press

Премьер-министр Дании заявила, что борьба Украины — "это проверка на прочность всего, во что мы верим, наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы".

Дания избавится от зависимости от российского газа и увеличит свой оборонный бюджет на фоне вторжения России в Украину.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters.

Страна будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы в 2033 году они достигли 2% ВВП. Это эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов). Кроме того, между основными парламентскими партиями было договорено выделить 7 миллиардов крон в течение следующих двух лет на укрепление обороны Дании.

"Исторические времена требуют исторических решений", — сказала Фредериксен на брифинге в Копенгагене, добавив, что это "самая большая инвестиция в оборону Дании за последнее время".

Также партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа как можно скорее, хотя сроки не были определены.

"Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность. Борьба Украины — это не только украинская, это проверка на прочность всего, во что мы верим, наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы", — подытожила Фредериксен.

Ранее Дания осудила действия России в Украине.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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