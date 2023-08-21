Дания передаст Украине истребители F-16: в России пригрозили новыми жертвами

В России заявили, что решение Дании передать Украине истребители F-16 ведет к "эскалации конфликта".

Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин, чье заявление опубликовали на сайте посольства РФ в Корылевстве Дании.

"Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжения военного противоборства с Россией. Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Другого результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет», – говорится в заявлении.

Российский дипломат, чья страна ведет кровавую войну против Украины, цинично заявил, что "цели специальной военной операции в Украине по обеспечению Россией своей национальной безопасности будут достигнуты".

Напомним, Дания официально объявила, что передаст Украине F-16. Речь идет о 19 единицах.

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