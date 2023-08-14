Дания подняла в воздух два F-16 из-за приближения к Нидерландам российских бомбардировщиков

Нидерланды и Бельгия охраняют воздушное пространство поочередно в течение нескольких месяцев.

Утром 14 августа Дания подняла в воздух два F-16 для перехвата двух российских бомбардировщиков, летевших в сторону воздушного пространства Нидерландов

Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

Инцидент произошел в 7:19 по местному времени.

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После того как российские самолеты были идентифицированы, они вернули обратно. F-16 также сели на авиабазе Волкель.

"Это случается редко, но сегодняшний инцидент демонстрирует важность быстрого развертывания", — говорится в заявлении.

Нидерланды и Бельгия охраняют воздушное пространство поочередно в течение нескольких месяцев.

"Они контролируют воздушное пространство не только Нидерландов, но и всего Бенилюкса. С середины апреля Нидерланды вернулись к выполнению этой задачи", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале нидерландские истребители перехватили три российских военных самолета над Польшей.

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