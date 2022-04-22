Дания подтвердила, что примет участие в послевоенном восстановлении Николаева

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подтвердила, что ее страна примет участие в послевоенном восстановлении Николаева.

Копенгаген обещает поддержать программу послевоенного обновления Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения поздно вечером 21 апреля.

По его словам, Фредериксен заявила о готовности поддержать программу послевоенного обновления Украины в части восстановления и развития Николаева и судостроительной отрасли Украины.

"Напомню, что именно это направление восстановления я предложил Дании, когда обращался к парламенту и народу Дании в марте", — отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 57-го дня войны

В свою очередь, Фредериксен во время встречи с Зеленским в Киеве отметила, что Дания с самого начала оказывала существенную политическую, финансовую и санкционную помощь Украине, а также поставляла необходимое оборудование и оружие.

Премьер-министр Дании поддерживает Международный уголовный суд по документации всех преступлений, совершенных Россией против Украины.

"Путин попытался нас разделить – посеять раздор между Европой и Украиной. Он в этом потерпел поражение. Если что-то и произошло в последний месяц, то это, безусловно, проявление чрезвычайной солидарности с Украиной, ставшей действительно частью Европы. ЕС и глобальные партнеры наложили беспрецедентные санкции на РФ, и вместе сделаем еще больше", – подчеркнула Мэтте Фредериксен.

Напомним, что Копенгаген выделит около 90 миллионов долларов на оружие для Украины.

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