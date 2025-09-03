Дания поможет производителю украинских ракет "Фламинго"

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

Реклама

Производство топлива для украинских дальнобойных ракет «Фламинго» будет происходить в Дании.

Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на заявление министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

«Это помощь Украине в борьбе за безопасность, собственную независимость и, что не менее важно, ее возможность жить в мире», — заявил он журналистам.

Реклама

По словам министра, производство топлива будет расположено вблизи датской авиабазы Скайдструп, где базируется флот истребителей F-16 этой скандинавской страны.

Здесь разместит свои производственные мощности украинская компания Fire Point, производитель ракет «Фламинго», которые президент Владимир Зеленский назвал самым успешным оружием Украины.

В июне Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о совместном производстве оружия с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой.

Дания непоколебимо поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и, по информации МИД, пока предоставила 10,13 млрд долларов военной поддержки.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что 30 августа, вероятно, впервые были применены украинские дальнобойные ракеты «Фламинго» для ударов по российской цели во временно оккупированном Крыму.