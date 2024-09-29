Дания предоставила военную помощь Украине: на что потратят более 500 млн евро

На закупку оружия украинского производства выделено 174 млн евро из бюджета Дании и 389 млн евро из замороженных российских активов.

Дания продолжит закупку вооружений для Украины, инвестируя средства в украинский оборонный комплекс, на общую сумму 563 млн евро. Поставки на фронт вооружения и техники украинского производства планируется начать еще до конца года. Сделка частично финансируется за счет оборонного бюджета страны, а также из замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС.

Об этом сообщило Минобороны Дании.

Для подписания рамочного соглашения о закупках вооружений и инвестициях в украинский ВПК в воскресенье, 29 сентября, в Киев приехал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. С украинской стороны протокол о намерениях подписали министр обороны Рустем Умеров и министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Домумент был подписан в преддверии киевского "Форума оборонной промышленности", который пройдет с 1 по 5 октября. В мероприятии примет участие большая группа представителей датских оборонно-промышленных компаний.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Вот почему я очень рад, что Дания теперь согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем наилучшим образом использовать 563 млн евро, которые вносят ЕС и Дания", — подчеркнул Поульсен.

На закупку оружия украинского производства выделено 174 млн евро из бюджета Дании и 389 млн евро из замороженных российских активов.

"Дания лидирует в вопросе прямых инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс. Это усиливает возможности украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом на фронте", – отметил датский министр.

Напомним, Украина испытала новую баллистическую ракету отечественной разработки. Специалисты предрекают ей прорыв в возможностях ВСУ.

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