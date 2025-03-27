Дания резко ответила Трампу на заявление о Гренландии: "Это зашло слишком далеко"

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. / © Associated Press

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен раскритиковал последние заявления Дональда Трампа по поводу претензий США на Гренландию , назвав их вмешательством во внутренние дела королевства.

Об этом пишет издание Yeni Safak.

"Я думаю, что это зашло слишком далеко - как по вмешательству в дела Гренландии, так и, что важно, в недостатке уважения к гренландскому населению", - заявил Поульсен.

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Он подчеркнул, что будущее Гренландии определяет королевство Дании, в которое она входит, и Соединенные Штаты не могут диктовать условия.

"Сейчас есть повод четко дать понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким будет будущее королевства. Это решение принимается Данией, частью которой является Гренландия", - подчеркнул министр.

Заявление прозвучало в ответ на слова Дональда Трампа, который накануне вновь заявил: "США должны получить Гренландию. И я думаю, что мы его получим".

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Венс планирует на этой неделе посетить Гренландию . Он заявил, что поездка имеет целью не только встречу с находящейся на острове женой, но и оценку ситуации в регионе.