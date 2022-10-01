Дания, Швеция и Германия создадут спецгруппу для расследования повреждения "Северного потока"

После утечки газа в Балтийском море полиция Дании проводит расследование событий. Скоро будет создана спецгруппа с участием Швеции и Германии.

Полиция Дании совместно с Германией и Швецией создаст группу для расследования утечек газа в Балтийском море по газопроводу "Северный поток".

Об этом сообщает CNN.

Полиция Дании начала расследование утечки газа в Балтийском море и "в скором времени" создаст общую международную следственную группу, в состав которой войдут представители соответствующих органов, в частности Германии и Швеции.

Полиция Дании "ожидает, что группа расследователей будет создана в ближайшее время, но еще слишком рано называть дату", — говорится в заявлении.

"Пока эта группа не будет создана, будет тесное сотрудничество с соответствующими иностранными органами, включая органы власти Швеции и Германии, на основе общих правил, касающихся международного сотрудничества в расследовании", — также заявили в полиции.

Напомним, 26 сентября СМИ сообщили о ЧП на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое понижение давления.

Вслед за "Северным потоком-2" на еще одном российском газопроводе произошло ЧП. На обеих нитях Северного потока-1 также зафиксировали снижение давления. После аварий на российских газопроводах Дания проинформировала о загрязнении газом Балтийского моря.

Власти Германии не исключают, что аварии на "Северных потоках" могли произойти в результате спланированных диверсий.

Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Суда береговой охраны находятся рядом с местом утечки, продолжается расследование.

29 сентября европейские спецслужбы начали проверку возможной причастности российских судов к вероятной диверсии, которая стала причиной масштабных утечек газа в Балтийском море.