Дания усилит военное присутствие в Гренландии: количество патрулей на собачьих упряжках увеличат

Ответственная за безопасность и оборону Гренландии страна имеет ограниченные военные возможности на огромном острове.

Правительство Дании предложило приобрести два новых арктических инспекционных судна и увеличить количество патрулей на собачьих упряжках, чтобы усилить свое военное присутствие в Гренландии на фоне недавних заявлений избранного президента США Дональда Трампа по поводу планов на этот остров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датские телекомпании DR и TV2.

Дания, ответственная за безопасность и оборону Гренландии, имеет ограниченные военные возможности на огромном острове. Пока это четыре устаревших инспекционных судна, самолет наблюдения Challenger и 12 патрулей на собачьих упряжках, которым поручено контролировать территорию, в четыре раза превышающую площадь Франции.

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Традиция использования ездовых собак для патрулирования Гренландии уходит во времена Второй мировой войны, когда патруль был специализированным подразделением Королевского флота Дании.

После более чем десятилетия резких сокращений расходов на оборону в прошлом году Дания выделила 190 миллиардов датских крон (26 миллиардов долларов) на свою армию в течение десяти лет, часть из которых будет предназначена для Арктики. Датские законодатели в пятницу, 10 января, начали долго отложенные переговоры о том, как распределить эти средства.

Правительство также предложило модернизировать аэропорт в Кангерлуссуаке, бывшей военной базе США в западной Гренландии, для размещения истребителей F-35.

Дания уже выделила 400 миллионов долларов на усиление наблюдения и разведки в Арктике и Северной Атлантике с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

Почему Гренландия важна для США

На этой неделе Трамп подтвердил свои амбиции получить контроль над Гренландией, полуавтономной арктической территорией Дании, которую президент США считает решающей для американской безопасности.

"Обеспокоенность США реальна, и есть некоторые очень конкретные, огромные проблемы по Гренландии", — сказал Reuters оборонный аналитик и командующий ВМС в отставке Йенс Венцель Кристоферсен.

По его словам, США должны чувствовать себя в безопасности в этой зоне, и если Дания не сделает ничего на этот счет, то им придется справиться с этим самим.

Вооруженные силы США сохраняют постоянное присутствие на космической базе Питуфик на северо-западе Гренландии. Стратегическое расположение жизненно важно для армии США и ее системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, поскольку через остров пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

В четверг посольство США в Копенгагене заявило, что Вашингтон не планирует увеличивать военное присутствие в Гренландии.

Напомним, в Пентагоне заявили, что "не знают о каких-либо планах" захвата Гренландии силой.

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