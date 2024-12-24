Дания увеличивает расходы на оборону Гренландии после скандального заявления Трампа о покупке острова

Дания усиливает оборону Гренландии после того, как Трамп повторил желание, что США должны установить контроль над островом.

Правительство Дании объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии, являющейся ее совокупной частью, после того, как Дональд Трамп в очередной раз заговорил, что хочет купить самый большой остров мира.

Об этом пишет BBC.

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, оборонный пакет составляет "двухзначную миллиардную сумму" в кронах или по меньшей мере 1,5 млрд долларов.

"В течение многих лет мы недостаточно инвестировали в Арктику, теперь мы планируем усилить присутствие", — сказал он.

Речь идет о финансировании увеличения штата Арктического командования в столице Нуук, а также модернизации одного из основных гражданских аэропортов Гренландии, где обслуживают истребители F-35.

Министр заверил, что пакет обороны был запланирован заранее, и "иронично", что он совпал с призывом Трампа установить контроль США над островом.

Он также сказал, что Дания готова "работать с США", чтобы обеспечить безопасность Гренландии.

В BBC отмечают, что Дания очень медленно расширяла свой военный потенциал в Гренландии, но если страна не сможет защитить воды вокруг территории от посягательств Китая и России, тогда требования США относительно большего контроля, вероятно, возрастут.

"Я думаю, что Трамп умен… он заставляет Данию предоставить приоритет своим арктическим военным возможностям, повышая этот голос, без необходимости перебирать на себя очень неамериканскую систему социального обеспечения", — заявил майор армии из Датской оборонной академии Стин Кьергаард, имея в виду зависимость Гренландии от субсидий из Копенгагена.

Напомним, на днях избранный президент США Дональд Трамп заявил, что владение и контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко отреагировал на слова Трампа и подчеркнул, что они не продаются.

Гренландия является самоуправляющимся регионом, но все еще находится под контролем Дании, занимающейся вопросами обороны, безопасности и внешней политики.

В 2019 году The Wall Street Journal сообщал, что Трамп всерьез рассматривает возможность приобрести Гренландию из-за ее природных ресурсов.

Арктика является важной сферой национальной безопасности, поскольку США пытаются противостоять растущему влиянию России и Китая в регионе, который становится все более открытым, поскольку изменение климата растапливает лед и создает новые пути в Северном Ледовитом океане.

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