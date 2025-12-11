Дания впервые назвала США угрозой национальной безопасности

Флаг США / © Associated Press

Реклама

Разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, что свидетельствует об изменении взглядов Дании на своего союзника на фоне геополитических споров по Гренландии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованному прогнозу, военная разведка Дании (DDIS) — одна из двух ключевых разведывательных служб страны — заявила, что США все больше ставят в приоритет собственные интересы и «сейчас используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент власти, в том числе союзников и партнеров».

Реклама

«Соединенные Штаты используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы даже против союзников», — заявили в разведке.

Ведомство также подчеркнуло растущий интерес США к Гренландии, являющейся территорией Датского королевства.

В то же время Россия и Китай остаются основными рисками для Дании.

Напомним, Дональд Трамп с декабря 2024 года начал говорить о важности Гренландии, крупнейшего острова Арктики, для безопасности американцев. После инаугурации политик обратился в Данию с просьбой продать остров, на котором расположены две военные базы США. Поскольку датчане отказались пойти на встречу США, услышали угрозы, что на них будут влиять экономическим и, вероятно, даже военным путем.

Реклама

26 января появилось новое заявление Трампа, в котором он заявил о перспективах получения Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что территория не продается и призвал европейские страны поддержать его. После этого около 1000 гренландцев под лозунгом «Гренландия принадлежит гренландскому народу» вышли на марш в столице страны Нууке, протестуя против высказываний президента Трампа.

Сами гренландцы, по опросам, не желают входить в состав США. Однако многие также выразили желание улучшить отношения с Америкой. Да и большинство гренландских чиновников пытались отстаивать суверенитет страны и одновременно избегать напряжения с Трампом.

Справка:

Гренландия — самый большой на Земле остров, расположенный в Арктике. Впрочем, политически Гренландия входит в Европу и входит в состав вместе с меньшими островами в Датское королевство как автономная единица.

Реклама

Это самая малонаселенная территория в мире. Там проживает около 56 000 человек, преимущественно коренные жители — инуиты.

Около 80% территории острова покрыты льдом, поэтому люди преимущественно обитают на юго-западном побережье вокруг столицы города Нуук. Этот остров имеет как военное, так и экономическое значение в условиях изменения климата и таяния ледников. Там расположены датские и американские военные базы.

Основу экономики Гренландии составляет рыболовство. Пятая часть ВВП приходится на крупные субсидии датского правительства.