Дания вводит жесткий карантин на фоне быстрого распространения штамма "Омикрон"

В Дании зафиксировали рекордное количество ежедневных случаев коронавируса.

Дания объявила, что из-за рекордного количества ежедневных случаев COVID-19 вводит жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщила во время пресс-конференции 17 декабря премьер-министр Мэтте Фредериксен, сообщает Today.

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По ее словам, страна зафиксировала новый рекорд – более 11 000 случаев за последние 24 часа. "Нам нужно ограничить нашу активность. Нам всем нужно ограничить социальные контакты", – добавила она.

Правительство Дании решило закрыть:

кинотеатры,

театры,

концертные холлы.

Рестораны и ночные клубы должны закрываться в 23:00, а продаж алкоголя будет запрещен после 22:00.

Как отметила премьер-министр, в отличие от предыдущих волн вируса, правительство все еще планирует восстановить школы после каникул, даже несмотря на то, что рождественские каникулы уже продлены.

Отмечается, что карантинные меры, объявленные в пятницу, еще предстоит утвердить парламенту.

Стоит отметить, что Дания является одной из стран в мире с наибольшим количеством подтвержденных случаев Omicron. Как сообщалось ранее, Дания вводит дополнительные ограничения из-за нового штамма "Омикрон". Там с 15 декабря закрыли начальные школы, ограничили работу баров и ресторанов и запретили большинство массовых мероприятий, в частности, и рождественские вечеринки.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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