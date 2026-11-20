Флаг Дании / © Associated Press

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В пятницу, 20 ноября, власти Дании решили выслать военного атташе при посольстве России. Причиной стало неудачное покушение на американо-украинского рэпера Kyivstoner, к которому, по данным следствия, причастны работники российской дипмиссии.

Об этом сообщило датское медиа DR.

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Дания высылает дипломата РФ — что известно

По информации издания, российский военный атташе должен покинуть территорию Дании в течение семи дней. Кроме того, из-за инцидента с покушением посла России в стране вызвали на допрос в датское Министерство иностранных дел.

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Решение о выдворении дипломата прокомментировал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Самый решительный ответ, который Дания может дать, — это не пожать друг другу руки и поддержать Украину. Мы намерены продолжать это делать», — заявил глава МИД.

Также глава датского МИД отметил, что, несмотря на действующие санкции Евросоюза, россиянам до сих пор слишком легко передвигаться по Европе. Поэтому правительство Дании прекращает выдавать гражданам РФ визы, в которых нет насущной необходимости, и призывает другие страны ЕС ввести аналогичные ограничения.

Как отмечает DR, датские стражи порядка провели расследование и считают россиян в посольстве причастными к организации нападения. По данным медиа, в сентябре в Дании готовилось покушение на гражданина Украины и США — рэпера, известного под сценическим псевдонимом Kyivstoner.

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К планированию этого преступления, совершенного Россией, помогали привлекаться участники запрещенной в стране группировки «Лойал то Фамилия» (LTF).

Покушение на Kyivstoner — последние новости

Напомним, в Дании двое местных жителей по заказу российских спецслужб готовили убийство украинского блоггера и рэпера Слевина Дадяна, известного как Kyivstoner. Нападение планировали накануне его концерта, но полиция успела сорвать покушение.

Еще ранее, в августе этого года польские СМИ сообщали, что завербованный спецслужбами РФ россиянин в Польше получил задачу ликвидировать украинского рэпера Kyivstoner, имеющего также американское гражданство.

По данным польских журналистов, российская ФСБ обвиняла его в поставках дронов, которыми могли атаковать важные объекты в Москве и возле нее. Сам музыкант это отрицает.

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