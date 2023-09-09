Дания взяла из музеев танки Leopard для обучения украинских военных – СМИ

Три датских музея предоставили для обучения бойцов из Украины шесть рабочих танков.

Дания взяла несколько танков Leopard 1A5 из музеев для обучения украинских военнослужащих. Как оказалось, это танки были в гораздо лучшем состоянии, чем машины, находившиеся на хранении с 2005 года.

Об этом пишет Forbes.

"Возраст Leopard 1A5 стал проблемой. Большинство танков действительно принадлежали немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и простояли на складе в течение двух десятилетий. Они нуждались в ремонте", — говорится в публикации.

Поэтому было принято решение обратиться за помощью в музеи. Поскольку, как отметил начальник штаба ВС США, майор Ким Фонсека, было не так уж много времени. И чтобы обучение украинских бойцов началось немедленно, три музея предоставили для этого шесть рабочих танков.

Через четыре месяца немецкий производитель танков Rheinmetall начал поставлять отремонтированные практически новые Leopard 1A5. Десять из них сразу отправили в Украину, остальные поставили для обучения военных.

Напомним, на днях первые 10 танков Leopard-1 от Дании, Германии и Нидерландов прибыли в Украину.

Ранее стало известно, что Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard-1. ВСУ могут рассчитывать на 25 танков.

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