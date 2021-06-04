Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe — конкурента "Северного потока-2"

С помощью этого проекта Польша планировала заменить российский газ на норвежский.

Датское агентство охраны окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe через Данию 12 июля 2019 года. Но Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов страны отозвал разрешение на строительство газопровода.

Об этом сообщает Biznes Alert.

"Я сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение, было подтверждено, что следует продолжить работу по ряду мер, обеспечивающих условия жизни для некоторых видов мелких животных, которые обитают на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных. Но апелляционный совет утверждает, что все эти меры должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения", — заявил заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг.

Согласно первоначальному графику, газопровод Baltic Pipe должен быть готов в октябре 2022 года. С помощью этого проекта Польша планирует заменить российский газ на норвежский, подключившись к норвежской газотранспортной сети.

Baltic Pipe рассматривают как основного конкуренту российскому "Северному потоку-2".

Ранее сообщалось, что чиновники США и Германии без Киева ведут переговоры о судьбе российского проекта "Северный поток-2".

Судьба "Северного потока-2" - что решили чиновники США и Германии по российской трубе

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