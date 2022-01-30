Дания заявила о готовности предоставить Украине оружие и военную технику

Также датский премьер предупредил, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Украине Россия столкнется с санкциями "беспрецедентного масштаба".

Дания готова предоставить Украине оружие и военное оборудование, если президент России Владимир Путин решит еще больше обострять ситуацию в стране.

Об этом рассказала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Ekstra Bladet.

"Я не исключаю этого (поставка военной техники в Украину, — ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", — сказала Фредериксен.

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По ее словам, ситуация в Украине сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, а потому "есть реальный риск вооруженного конфликта на европейской территории".

Датский премьер предупредила, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Украине Россия столкнется с санкциями "беспрецедентного масштаба". Подробно уточнить, о каких именно ограничениях идет речь, она отказалась.

Однако Фредериксен уклонилась от вопроса, готова ли Дания отправить в Украину своих военных.

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Напомним, что 22 января, в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января — вторая часть военной помощи Соединенных Штатов — это более 80 тонн оружия для украинской армии. 25 января в Украину прибыла третья партия военной помощи США.