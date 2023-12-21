Даст ли НАТО решительный вооруженный ответ России: эксперт объяснил, следует ли ожидать столкновения

В России не говорят, что цель воевать со странами НАТО. В то же время, Запад серьезно относится к возможной агрессии со стороны главы Кремля Владимира Путина.

Об этом "24 каналу" рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Аналитики ISW, проанализировавшие слова Путина об отсутствии намерений воевать с НАТО, напомнили, что такую же риторику он использовал перед полномасштабным вторжением в Украину.

"Повоевать с НАТО – это вопрос реакции НАТО. Понятно, что за бюджетами и техникой Путин не потянет этой войны. Но главный вопрос – готов ли Альянс применить 5 статью, если Путин начнет агрессию, против, например, страны Балтии", – говорит Тизенгаузен. .

Как напомнил эксперт, Путин неоднократно проверял НАТО самостоятельно, так и с помощью самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко.

"Примеров много: белорусские вертолеты залетали в воздушное пространство Польши, американские БпЛА сбивали над Черным морем, обломки дронов в Румынии и т.д.", — добавил Тизенгаузен.

По мнению эксперта, возникают сомнения, что НАТО действительно даст решительный вооруженный ответ России. Ведь все чаще ограничивается словесными предупреждениями.

Как отметил Тизенгаузен, мир по-прежнему боится за использование их оружия по территории России. Мол, это втянет их в войну.

"Почему Запад боится красных линий, большинство из которых у них в голове, сказать сложно. Дали нам ракеты SCALP, Storm Shadow, мы развалили штаб черноморского флота, били по Керченскому мосту и т.д. Да, это оккупированные территории. Но я уверен, что Путин ничего не сделает, если Storm Shadow прилетит в командный пункт на территории России", – отметил Тизенгаузен.

Тем временем глава Польши Анджей Дуда считает "бесценным" членство Украины в НАТО с точки зрения национальных интересов своей страны.

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