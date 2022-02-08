Дат не называют: Кремль уверяет, что российские войска не останутся в Беларуси после учений

Дат не называют: Кремль уверяет, что российские войска не останутся в Беларуси после учений

Когда это произойдет, неизвестно.

Российские войска, прибывшие в Белоруссию, на военные учения, после окончания вернутся на место дислокации.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом речь не шла. Речь идет о союзных учениях. Предполагается, что после завершения этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации", — сказал он.

Впрочем, по словам Пескова, "конкретные даты вывода войск до сих пор не назывались".

Как сообщалось, Россия и Белоруссия в феврале проведут внезапную проверку сил реагирования. Далее – военные учения. Это будет вторым этапом проверки сил реагирования "Союзного государства".

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