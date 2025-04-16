Датские солдаты пройдут обучение в Украине: в РФ отреагировали на планы военных

Датские военные осваивают новые боевые беспилотники / Фото: Ту Скалс, Командование обороны Дании

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Дания планирует направить своих солдат в Украину для обучения современным методам ведения войны с использованием беспилотников. Россия предостерегает Данию от еще большего втягивания в конфликт.

Об этом заявил командующий сухопутными войсками страны генерал-майор Петер Бойсен в интервью телеканалу TV2.

В марте армия Дании получила первые ударные дроны, теперь украинские инструкторы будут обучать датчан управлять ими.

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По словам Бойсена, будет несколько учебных групп из разных армейских подразделений, которые отправятся в Украину без оружия. В настоящее время казармы Варде являются центром инноваций, которые хочет ввести в армии командующий.

«За 42 года службы в Вооруженных силах я не видел, чтобы события развивались так быстро, как сейчас. Более 70% уничтоженных украинцами российских войск приходится на ударные беспилотники. Поэтому мы отправляем несколько команд, чтобы лично посмотреть, какой опыт получили украинцы», — отметил генерал.

Для Вооруженных сил Дании новые системы вооружения и боевые методы стали результатом двух визитов командующего армией в Украину за последние месяцы. Теперь он хочет ускорить этот процесс, отправив датских солдат на обучение в Украину. Однако точное число военных, которые поедут перенимать боевой опыт, пока неизвестно.

Ожидается, что каждая учебная группа пройдет короткий курс продолжительностью от одной до двух недель где-то на Западной Украине вдали от линии фронта. Бойсен хочет начать эту программу как можно раньше, поэтому первые датские солдаты поедут в Украину, возможно, уже этим летом.

«Эти солдаты не будут активно участвовать в войне. Они едут туда, чтобы набраться опыта по приглашению моего коллеги, командующего украинской армией», — уточнил генерал.

Бойсен отметил, что эта ситуация отражает кардинальное изменение роли Украины в системе мировой безопасности. Три года она только получала поддержку Запада, а теперь украинские военные также вносят свой вклад в боевую мощь стран НАТО.

Поэтому начальник Штаба обороны США Михаэль Хильдгаард выступил с инициативой направить в Украину ряд руководителей не только из Сухопутных войск, но и из авиации, флота, медицинской службы и военных учебных заведений, чтобы распространить опыт, полученный украинцами в этой войне.

В российском посольстве в Копенгагене вызвало возмущение сообщение о том, что Вооруженные силы Дании планируют отправить своих солдат в учебный лагерь в Украине.

«Отправка датских военнослужащих в Украину, в том числе для изучения боевого опыта, все глубже втягивает Данию в конфликт и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию. Это решение Копенгагена противоречит нынешним попыткам достичь политико-дипломатического решения конфликта в Украине», — заявил российский посол в Дании Владимир Барбин.

По мнению российского посольства, это решение «поставит под угрозу жизни датских солдат».

«В связи с этим мы хотели бы напомнить, что военные объекты, включая штабы, учебные центры, а также места дислокации военнослужащих и военной техники, как в глубине украинской территории, так и на линии фронта, являются законной целью для российских вооруженных сил», — добавил Барбин.

Напомним, украинский ОПК получит 130 млн евро от Дании. Премьер-министр Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Украина может служить примером для остальной Европы.