Давал детям наркотики, убивал и пил их кровь: серийного маньяка забили до смерти

Уже находясь в тюрьме, он признался в убийстве по меньшей мере 10 детей.
В Кении люди устроили самосуд серийному маньяку, который убивал детей и пил их кровь. В октябре мужчина сбежал из отделения полиции в Найроби.
Об этом сообщает Washington Post.
Отмечается, что 20-летнего Мастена Ванжалу арестовали в июле в ходе расследования гибели 12-летнего и 13-летнего мальчиков.
Мужчина представлялся футбольным тренером, давал детям наркотики, а затем убивал их. В некоторых случаях он пил их кровь.
В октябре Ванжала сбежал из отделения полиции в Найроби. Его заметили школьники в родном городе Бунгома. Собравшаяся толпа избила преступника до смерти.
Напомним:
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