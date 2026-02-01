Давай поиграем в PlayStation: 14-летний подросток изнасиловал своего 7-летнего брата – какое наказание принял суд

Судья признал родителей подростка ответственными за отсутствие надзора и ненадлежащее воспитание / © Прокуратура города Киева

Реклама

В Венеции 14-летний мальчик в течение летних каникул насиловал своего 7-летнего кузина, заманивая под предлогом совместной игры в PlayStation.

Об этом сообщает Fanpage.it.

События датируются 2017 и 2018 годами: старший мальчик, которому было 14 лет, пригласил своего 7-летнего двоюродного брата под предлогом поиграть в PlayStation. Вместо этого начался цикл угроз и насилия, длившийся два года. Два лета, в течение которых жертва молча терпела.

Реклама

Но наконец решил довериться своей матери, которая сообщила обо всем в полицию. Женщина записала рассказ сына и отнесла запись в полицию.

В марте 2019 года жертва была допрошена в присутствии психолога. Показания подтвердили, что 14-летний подросток физически и психологически издевался над своим младшим двоюродным братом. В 2020 году преступник признал себя виновным, выразил раскаяние и просил о приостановлении уголовного производства, чтобы пройти реабилитацию.

По достижении совершеннолетия суд закрыл уголовное производство против него. В течение полутора лет уже 18-летний подросток принимал участие в волонтерской работе и получал помощь от психотерапевта.

Суд постановил, что реабилитация сына не освобождает родителей от ответственности за отсутствие должного надзора. Родителей обязали выплатить 300 000 евро гражданской компенсации за ущерб. Деньги будут разделены между мальчиком, его матерью и отцом. Это решение является одним из самых строгих в Италии в отношении родительской ответственности за несовершеннолетних.

Реклама

Ранее сообщалось, что в РФ педагог суворовского училища изнасиловал учащегося в бане.