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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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69
Время на прочтение
2 мин

«Давите на Россию, а не на Украину»: любимая газета вышла с призывом к властям США

Рекламное обращение в газете было опубликовано 29 октября.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Три организации из США, которые поддерживают Украину, использовали страницы консервативного издания The New York Post, чтобы призвать Вашингтон изменить подход к давлению в рамках войны России против Украины.

Об этом в Facebook сообщил бывший журналист «Голоса Америки» и медиасоветник американского фонда Razom for Ukraine Остап Ярыш.

К инициативе присоединились Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine и Nova Ukraine. Издание The New York Post нередко называют «любимой газетой Трампа», поскольку его читательская аудитория и редакционная позиция ориентированы, в частности, на консервативных американцев.

В рекламном материале использовали цитату спецпосланника президента США Стива Виткоффа, которую он адресовал российскому диктатору Владимиру Путину во время встречи в Санкт-Петербурге:

«Вы гуманист, сэр, и я отдаю вам уважение за это».

Издание NYP с призывом к властям США

Издание NYP с призывом к властям США

После этого авторы рекламы напомнили о российском ударе по жилому дому в Запорожье, произошедшему за несколько дней до упомянутой встречи. Тогда погибли 17 человек, в том числе мать и ребенок, которые держались за руки. Фотографию их рук также разместили на газетной полосе.

Главный месседж рекламного обращения сформулировали коротко: «давите Россию, а не Украину».

Остап Ярыш отметил, что The New York Post читают в республиканских политических кругах Вашингтона и Нью-Йорка. Поэтому, по его мнению, важно доносить до американской аудитории информацию о последствиях российской агрессии и ответственности Москвы за гибель украинцев.

Он также упомянул об эвакуационной операции в оккупированных Олешках и призвал американцев не забывать, кто стоит за многочисленными жертвами войны в Украине.

«Их кровь на руках Путина и россиян. Чтобы покончить с этой войной, США должны давить на Россию, а не на Украину», — подытожил Ярыш.

Ранее сообщалось, что сближение с администрацией Дональда Трампа может подтолкнуть Кремль к дальнейшей эскалации войны против Украины.

Мы ранее информировали, что октябрь был удачным для российского диктатора Путина, ведь дизельное соглашение с администрацией Трампа ослабило санкции США, а ограничение работы систем Starlink и Starshield временно притормозили операции украинских дронов.

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