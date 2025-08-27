Давление Трампа на Россию: американцы высказали мнение в опросе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Большинство американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России как способ давления на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

Об этом свидетельствует новый опрос Reuters/Ipsos, опубликованный в среду, 27 августа.

Трехдневный опрос, который завершился в воскресенье, показал, что 62 процента респондентов поддерживают введение санкций против торговых партнеров России.

Около 76% опрошенных республиканцев заявили, что поддерживают санкции против торговых партнеров России как способ остановить войну. Поддержку такой стратегии президента США выразили также большинство демократов — 58%.

Опрос Reuters/Ipsos был проведен среди 1022 американцев по всей стране и имеет погрешность в три процентных пункта для всех респондентов. Для республиканцев и демократов погрешность составляет шесть процентных пунктов.

В последние недели Дональд Трамп вел активную дипломатическую деятельность, встретившись с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, но до сих пор не смог прекратить конфликт, что является целью, которую он обещал достичь с первого дня своего пребывания в должности.

В то же время президент США уже ввел вторичные санкции в виде 25% тарифа на Индию за то, что она продолжает покупать российскую нефть — основной источник финансирования войны Кремля в Украине.

Трамп также угрожал ввести высокие тарифы на Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, а также на Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны, которые торгуют с Россией, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее согласиться на прекращение огня.

Напомним, в воскресенье, 24 августа, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не исключает введения новых санкций против России с целью давления на президента Владимира Путина о прекращении войны в Украине.

Президент Дональд Трамп впоследствии заявил, что намерен организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы как можно быстрее завершить войну. Трамп подчеркнул, что США будут использовать экономические санкции,чтобы достичь этой цели.

В понедельник, 25 августа, американский президент предостерег, что Россия может понести «очень серьезные последствия», если не прекратит войну в Украине. Он заявил журналистам в Овальном кабинете, что готов «очень решительно вмешаться», если соглашение о прекращении боевых действий не будет достигнуто в течение ближайших двух недель.