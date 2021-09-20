"Давно думал о стрельбе и откладывал деньги на покупку оружия": обнаружено письмо стрелка из российской Перми

"Давно думал о стрельбе и откладывал деньги на покупку оружия": обнаружено письмо стрелка из российской Перми

Сначала злоумышленник собирался напасть на школу.

Журналисты обнаружили в соцсетях пост, который, вероятно, написал стрелок из Пермского университета. На своей странице подозреваемый написал, что "думал и мечтал об этом давно". Кроме того, сначала он собирался напасть на школу.

Об этом сообщил Telegram канал "Дождь".

Злоумышленник заявил, что произошедшее не является терактом и он не состоит ни в каких экстремистских организациях, не религиозен и аполитичен. Он уверяет, что никто не знал о его планах.

В посте подозреваемый подробно описал, как получал лицензию на оружие. Он сообщил, что знал, как нужно ответить на вопросы, которые ему задавал психолог. Также он рассказал, что быстро сдал тест на безопасное обращение с оружием. После трагедии в Казани ему пришлось пройти дополнительные проверки по условиям хранения оружия.

Злоумышленник сообщил, что сначала собирался напасть на школу, но изменил свои планы и рассматривал ТЦ, вокзал и другие людные места. Также он заявил, что чем дальше, тем сложнее ему было себя контролировать.

Напомним:

В российской Перми неизвестный устроил стрельбу в здании университета. В частности, канал Baza сообщает, что нападающий — 18-летний Тимур Бекмансуров. Пресс-служба университета сообщает о четырех пострадавших. В свою очередь, российское Минздрав информирует о десяти лиц, получивших травмы. Телеграмм канал "112" пишет, что количество погибших в результате стрельбы достигла 5.

в здании университета. В частности, канал Baza сообщает, что нападающий — 18-летний Тимур Бекмансуров. Пресс-служба университета сообщает о четырех пострадавших. В свою очередь, российское Минздрав информирует о десяти лиц, получивших травмы. Телеграмм канал "112" пишет, что количество погибших в результате стрельбы достигла 5. Нападавшего, который 20 сентября открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета в российской Перми, задержали.

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