"Давно такого не помню": РФ перебросила ракетоносители в Азовское море — Братчук

По состоянию на утро в Азовском море 7 российских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 24 ракет.

Об этом сообщил 24 Канала сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он пояснил, что оккупанты передислоцируют свои корабли в Азовское море, поскольку оно меньше и более закрыто.

"Порт Новороссийск стал "худее", потому что оттуда ушли российские корабли. Я давно не помню, чтобы российские корабли, или ракетоносители скрывались именно в Азовском море", — сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

По его словам, это нужно рассмотреть, с одной стороны, как усиление азовской составляющей обороны фронта на Юге, а с другой, таким образом Россия прежде всего пытается обезопасить свои ракетоносители от возможных ударов Сил обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывела в Азовское и Средиземное моря корабли с "Калибрами".

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