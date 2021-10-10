"Давно живем вместе": Саакашвили прокомментировал свои отношения с нардепом Ясько

Как оказалось, Саакашвили и Ясько уже длительное время живут вместе, как семья.

Задержанный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили прокомментировал свои отношения с нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько. Политик призвал уважать приватность своей личной жизни, а также жизни его жены Сандры Рулофс.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Саакашвили в Facebook.

"Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовку. Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", — отметил третий президент Грузии.

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Как оказалось, Саакашвили и Ясько уже длительное время живут вместе.

Политик заверил, что все его "предварительные отношения завершено". Официально ли развелся Саакашвили со своей женой, или формально до сих пор находится с ней в браке, он не уточнил. Экс-президент добавил, что относится к своей жене Сандре Рулофс "с глубокой привязанностью, уважением и благодарностью за невероятную совместную жизнь".

"Уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", — написал он.

Ранее Лиза Ясько заявила, что встречается с Саакашвили больше года, и он уже развелся с женой, хотя официально они об этом не сообщали. Также Елизавета Ясько сказала, что ей стыдно за комментаторов, которые обсуждают ее личную жизнь.

5 и 8 октября Ясько посетила Саакашвили в СИЗО и рассказала, переедет ли в Грузию. По ее словам, за время голодовки Саакашвили похудел на 12 килограммов и у него ухудшилось здоровье.

В свою очередь жена экс-президента Грузии Рулофс заявила, что информация об отношениях Ясько и Саакашвили была для нее неожиданностью.

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