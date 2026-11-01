«Дай Бог, чтобы треть вернулась»: Либанова дала тревожный прогноз относительно украинцев за границей

Украинские беженцы в Европе / © ТСН

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Украина может столкнуться с тем, что после завершения войны домой вернется только треть уехавших за границу граждан. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем меньше украинцев будут планировать возвращение, ведь они постепенно обустраивают жизнь в других странах.

Об этом заявила демографиня Элла Либанова во время Киевского международного экономического форума, передает "Новости. Live".

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По ее словам, еще в начале полномасштабного вторжения она надеялась, что в Украину вернется половина уехавших. Однако теперь ее прогноз гораздо пессимистичнее.

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«В 2022 году я верила, что вернется 50%. Теперь — дай Бог, чтобы треть вернулась. Каждый месяц, продолжающаяся война, все меньше и меньше людей будет возвращаться, потому что все больше адаптируются там и все больше разрушений здесь», — объяснила Либанова.

Демографиня отметила, что на конец июня 4,4 миллиона украинцев имели статус временной защиты в Евросоюзе. Еще не менее 600 тысяч человек находились в других странах за пределами ЕС.

Почему украинцы могут не вернуться домой

Одной из главных причин Либанова назвала успешную адаптацию украинских семей за границей. Взрослые находят работу, овладевают языком, а дети учатся в местных школах, колледжах и университетах.

По ее словам, 70% украинских женщин в возрасте от 24 до 64 лет, о которых говорилось в ее оценке, уже работают за границей. Демографиня назвала этот показатель чрезвычайно высоким для первой волны миграции в Европу, особенно учитывая, что часть женщин ухаживает за маленькими детьми и не имеет возможности работать.

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«Если женщина уже работает там, а ребенок ходит в школу или в детский сад, или в колледж, или в университет, язык они овладели, даже если это немецкий… Это проблема», — подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание, что больше всего украинцев приютили, в частности, Германия, Польша и Чехия, где многие семьи уже успели обустроить свою жизнь.

В то же время Либанова подчеркнула, что выезд за границу позволил многим украинцам спастись от войны. Часть из них все же вернется домой, однако с каждым следующим месяцем войны принять такое решение будет сложнее.

Демографический кризис в Украине: что известно

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, из-за полномасштабной войны за границей находятся около 9,5 миллиона гражданских украинцев. В то же время, по предварительной оценке Госстата и Института демографии, в июле 2026 года на подконтрольной Украине территории проживало около 29 миллионов человек.

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Ситуацию усложняет стремительное падение рождаемости. За первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали чуть более 73 тысяч рождений. Среднее количество детей на одну женщину снизилось до 0,8-0,9 против 1,14 до полномасштабного вторжения.

Для поддержания рождаемости общественная инициатива предложила выплаты до 1,2 млн грн за ребенка, однако это только законодательное предложение.

Демографы также предупреждают о риске новой волны эмиграции после войны, ведь часть семей может окончательно решить остаться за границей.

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