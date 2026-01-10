"Дайте ему дюйм, он возьмет милю": Келлог сравнил Путина с Гитлером

Генерал в отставке Кит Келлог / © Associated Press

Реклама

Бывший спецпредставитель президента США генерал в отставке Кит Келлог заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, если ему позволить победить. И пока мир обсуждает его громкое сравнение Зеленского с Линкольном, Келлог сделал не менее важное заявление по психологии и планам Владимира Путина.

В интервью ITV News он подчеркнул: любые уступки Москве станут роковой ошибкой.

«Дайте ему дюйм – он возьмет милю»

Келлог убежден, что Путиным управляет имперский реваншизм.

Реклама

«Вы должны рассматривать Путина и Россию как экспансионистскую силу. Он хочет восстановить Российскую империю – просто посмотрите на историю. Дайте ему дюйм, и он возьмет милю», – предупредил генерал.

Он провел историческую параллель, которая должна испугать европейцев.

«Это напоминает мне Вторую мировую войну: в Мюнхене в 1938 году Гитлер говорил, что хочет только Судеты. Затем Рейнская область, затем Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется», – отметил Келлог.

На прямой вопрос, нападет ли Россия на страну НАТО, если Украина упадет, Келлог ответил одним словом: "Безусловно!" .

Реклама

Манипулятор с КГБ

Келлог, имевший опыт общения с российской верхушкой, описал Путина как профессионального манипулятора, никогда не прекращавшего быть агентом КГБ.

«Он делает вид, что не говорит по-английски, но он им владеет, и мы ловили его на этом несколько раз раньше», — заявил генерал.

По его мнению, единственный язык, который понимает Кремль – это сила.

«Единственное, что может противостоять этому – это мощь, власть и сила. Путин реалист, и если вы поднимаете ставки, он отступит», — резюмировал экс-представитель Трампа по Украине.

Реклама

Напомним, Трамп ответил, отдаст ли приказ захватить Путина . Президент США в очередной раз подчеркнул, что у него с хозяином Кремля всегда были «прекрасные отношения».