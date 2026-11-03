"Дайте ему премию": Лукашенко сделал неожиданное заявление о Трампе

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер якобы сдерживает Европу от начала Третьей мировой войны, которая может перерасти в ядерный конфликт.

Об этом Лукашенко заявил, комментируя деятельность Трампа.

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«Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. Пусть получит Нобелевскую премию мира», — сказал белорусский диктатор.

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Лукашенко также выразил мнение, что американскому президенту следует вручить награду, поскольку тот сам к ней стремится.

«Если уж человек этого хочет — дайте ему ее. Сам того не осознавая, он, по сути, сдерживает "матушку-Европу" от Третьей мировой войны, которая могла бы закончиться ядерным конфликтом», — заявил Лукашенко.

Трамп раскритиковал Нобелевский комитет из-за отказа присудить ему премию мира

Ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Норвежский Нобелевский комитет из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира 2026 года.

Во время предвыборного митинга в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, американский лидер назвал решение комитета позорным, а его членов – «врагами цивилизации». Он также заявил, что «не забудет Норвегии» отказа наградить его.

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До этого Трамп неоднократно утверждал, что заслуживает Нобелевской премии мира за свои дипломатические усилия по урегулированию международных конфликтов.

«Уже приблизительно пришло это время», — говорил президент США журналистам в Овальном кабинете, комментируя возможность получения награды.

Лукашенко спрогнозировал скорое завершение войны в Украине

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война России против Украины может завершиться уже в ближайшие месяцы. В то же время, он обвинил западных партнеров Киева в том, что боевые действия не удалось прекратить еще в 2022 году.

«В 2022 году это противостояние могло закончиться за несколько недель. Беларусь приложила к этому огромные усилия», — заявил Лукашенко.

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Белорусский диктатор возложил ответственность за продолжение войны на «друзей» Украины, которые оказывают ей военную помощь. В то же время, именно с территории Беларуси российские войска наступали на Украину в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

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