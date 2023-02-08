"Дайте нам крылья": Зеленский подарил спикеру парламента Британии шлем одного из лучших украинских пилотов

На шлеме написано: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления подарил спикеру парламента Британии Линдсею Гойлу шлем одного из лучших украинских пилотов, призывая союзников предоставить современные истребители и создать "коалицию самолетов".

Об этом стало известно по трансляции выступления президента Украины.

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По словам Зеленского, шлем принадлежит "одному из самых успешных асов, и он один из наших королей".

"Мы платим своими жизнями... жизнями наших героев, которые каждый день рискуют жизнью и смертью. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее", — сказал Зеленский и подарил шлем спикеру Палаты общин. Но добавил: " Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции, коалиции самолетов... крыльев за свободу".

Во время выступления Зеленский отметил, что гордится своими военно-воздушными силами, но отметил, что им нужны самолеты для ведения войны. В конце выступления Зеленский сказал, что заранее благодарит Британию за "мощные английские самолеты".

Визит Зеленского в Британию 8 февраля

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. После этого они отправились в резиденцию главы правительства Британии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вестминстерский дворец, где выступил перед парламентариями. Его встретили громкими овациями и возгласами.

По информации BFMTV, после визита в Британию 8 февраля Зеленский может отправиться во Францию. Вероятно, в Париже его ждут вечером в среду.

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