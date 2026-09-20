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Дайте напиться: в каких странах мира люди живут без пресной воды и какая засуха провоцирует войны
Воды в мире становится меньше, а конфликтов вокруг нее становится больше: от Африки до Азии страны уже борются за реки, дамбы и доступ к источникам.
Реки являются жизненно важными артериями для природы, экономики и культуры. Однако в мире существует ряд стран, живущих без рек.
ТСН.ua пишет о крупнейших странах, где нет рек и другие интересные факты о водных артериях.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия является самой большой по площади страной мира, где нет рек. Страна расположена на Аравийском полуострове в Западной Азии. Территория Саудовской Аравии преимущественно состоит из пустынь и из-за засушливого климата постоянные водотоки отсутствуют.
Кувейт
Имея общую площадь 17818 км², Кувейт является четвертой по величине страной, не имеющей рек.
Оман
Оман является третьим по площади государством среди тех, которые вообще не имеют постоянных природных рек. пороки — сухие русла, которые временно наполняются водой только во время редких сезонных ливней. Для обеспечения страны водой здесь давно используют уникальные древние системы подземных каналов — афладж, а также современные заводы по опреснению морской влаги.
Ватикан
На территории Ватикана действительно нет ни одной природной реки.
Ливия
Более 90% территории страны занимает пустыня Сахара. Ливия входит в число самых засушливых мест планеты, где нет ни одной постоянной реки, а русла изъяны наполняются водой только после редких осадков. Тем не менее, под песками расположены большие запасы подземной воды. Именно они питают грандиозный инженерный проект — Великую рукотворную реку, поставляющую пресную воду в города на побережье.
Объединенные Арабские Эмираты
В стране отсутствуют реки, поэтому основными источниками воды есть опреснение и ограниченные запасы подземных вод, которые постепенно истощаются.
Бахрейн
Бахрейн — островное государство без рек. Водоснабжение обеспечивается за счет морской воды и подземных источников с повышенной минерализацией.
Как страны без рек снабжают себя водой
Основным решением проблемы водоснабжения есть опреснительные станции. Однако этот процесс остается дорогостоящим и энергозатратным. В некоторых странах используются колодцы и ограниченные запасы дождевой воды.
Последний век стал для речных экосистем особенно сложным. Вред рекам наносит человеческая деятельность, в частности строительство плотин, спрямление русел, загрязнение, чрезмерное использование воды в сельском хозяйстве и промышленности. Только 37% рек протяженностью более тысячи километров остаются свободнотекучими, и только 23% из них достигают океана без помех.
Интересно знать
Самая загрязненная река в мире находится в Индонезии. Цитарум — река в Индонезии, протекает рядом со столицей страны Джакартой. И собирает отходы 9-миллионного города. Местные жители уже забыли, что там когда-то водилась рыба. Собирать мусор в реке и сдавать на переработку теперь гораздо выгоднее, чем рыбачить.
В то время как эта река похожа на свалку она является фактически главным источником воды для сельского хозяйства и водоснабжения для людей.
Река загрязнена из-за деятельности человека. В декабре 2008 года Азиатский банк развития выдал ссуду на $500 миллионов для того, чтобы убрать мусор из реки, но нужны годы, чтобы вернуть мертвую реку обратно к жизни.
Проблема питьевой воды
Почти четверть населения мира ощущает острую нехватку воды, по крайней мере, один месяц в году. Дефицит воды затрагивает примерно 40% населения мира, и по оценкам Организации Объединенных Наций и Всемирного банка, к 2030 году засуха может оказаться опасной для до 700 млн человек.
В 2017 году сильные засухи привели к самому серьезному гуманитарному кризису со времен Второй мировой войны, когда более 20 млн человек в Африке и на Ближнем Востоке были вынуждены покинуть свои дома из-за нехватки продовольствия и конфликтов.
Эксперты указывают, что в настоящее время не существует универсального решения проблемы нехватки воды. Во многих странах простое сокращение потерь и утечек может иметь огромное значение. Например, Ирак теряет до двух третей очищенной воды из-за поврежденной инфраструктуры.
Прогнозируется, что в следующие 25 лет большинство вооруженных конфликтов Африки будет возникать в результате борьбы за использование и распределение воды. Уже сейчас видно напряжение в отношениях между государствами, расположенными в бассейнах Нила, Нигера, Вольты и Замбези.
Для Индии и Пакистана водный вопрос также является поддержанием зыбкого мира. Для обоих этих ядерных государств в спорах по поводу Кашмира, где проходит самая голубая артерия региона — река Инд, вода играет решающую роль.