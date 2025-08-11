- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2020
- Время на прочтение
- 2 мин
Дайвер выжил после 5 дней в подводной ловушке: как ему это удалось (фото)
Китайский дайвер выжил в подводной пещере, несмотря на критически низкий уровень кислорода и полную темноту.
В Китае 40-летний дайвер Ван чудом спасся после пяти дней и ночей, проведенных в ловушке в подводной пещере, что вызвало волну удивления и обсуждений в соцсетях.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Ван — житель китайского городка Фурон в Сянси — 19 июля отправился нырять в реку вместе с другом. Уже через пять минут после погружения мужчина исчез. Река имеет глубину несколько десятков метров, а вход в сложную систему пещер расположен на девятиметровой глубине.
Поиски начались немедленно, к операции присоединились спасательная команда «Сянси Шугуан» и спецназовцы из города Байсэ (регион Гуанси).
Дайверы-спецназовцы дважды совершали глубокие погружения, но сначала результата не было. Во время второго погружения они услышали звук, похожий на удары по камню, и приказали группе на поверхности выключить двигатели лодок. Однако шум больше не повторился.
Поисковики добрались до 130-метровой глубины, но никого не нашли. Только на обратном пути, в около 100 м от поверхности, им повезло. Капитан команды «Сянси Шугуан» Тянь Янлин рассказал, что Ван действительно стучал по камню, но ответа не услышал. Он видел, как дайверы проплыли под ним в сторону более глубоких участков пещеры.
Когда в воздушном кармане, где прятался мужчина, осталось лишь 4% кислорода, Ван, увидев, что спасатели возвращаются, прыгнул в воду и начал махать заряженным фонариком. Именно это позволило его заметить.
«Тот момент был его последним шансом», — сказал Тянь.
Мужчина провел все эти дни в полости пещеры, где был воздушный карман, и выжил, питаясь сырой рыбой. Он признался, что полностью потерял отсчет времени.
Несмотря на пережитое, Ван был в хорошем состоянии и даже самостоятельно дошел до скорой помощи. Его первые слова после спасения были: «У вас есть сигарета?»
В истории мужчины пользователи Сети увидели настоящее чудо:
«Девять метров под водой, полная темнота, пять дней выживания. Невероятно. Настоящее чудо. Его психика не сломалась. Какая невероятная сила воли!»
Другой комментатор добавил:
«Продержаться пять дней и остаться в хорошем состоянии — это не просто удача, это сверхчеловеческие возможности».
А еще один заметил:
«В пещере же, наверное, была сплошная темнота. Мне интересно, как он вообще ловил рыбу?»
