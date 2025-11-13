Даже "адские санкции" не заставят Кремль отказаться от войны: историк объяснил намерения Путина

Санкции не остановят Путина / © Associated Press

Введенные Западом санкции не способны изменить политику Кремля или остановить войну против Украины.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ 24» заявил доктор исторических наук Игорь Тодоров.

По словам эксперта, главная цель президента РФ Владимира Путина — ликвидация украинской государственности, и этот имперский курс остается приоритетным, несмотря на экономические потери России.

Тодоров также отметил, что российское общество не будет противиться даже в случае критического ухудшения уровня жизни — в частности, дефицита горючего, падения доходов или усиления санкционного давления.

«Адские санкции», как подчеркнул историк, не окажут решающего влияния на политику Кремля в краткосрочной перспективе. Россия готова терпеть экономические ограничения, чтобы продолжать агрессию против Украины.

«Цель Путина настолько фанатично направлена на ликвидацию Украины, что он готов мириться с какими-либо последствиями санкций. Российское общество, по словам экспертов, не выйдет против власти даже при полном дефиците горючего или других базовых ресурсов. Поэтому, к сожалению, именно такая реальность: даже „адские санкции“ в ближайшей перспективе не будут ощутимого влияния на позицию Кремля или уровень его агрессии против Украины», — сказал историк.

Напомним, западные СМИ отмечают, что Москва оказалась в стратегическом тупике — у главы Кремля Путина нет плана, как выиграть войну, а потери российских войск превысили один млн человек.