- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 907
- Время на прочтение
- 1 мин
Даже "адские санкции" не заставят Кремль отказаться от войны: историк объяснил намерения Путина
Санкции не повлияют на агрессию РФ, потому что Путин руководствуется идеологией, считает доктор исторических наук Игорь Тодоров.
Введенные Западом санкции не способны изменить политику Кремля или остановить войну против Украины.
Об этом в эфире телеканала «КИЕВ 24» заявил доктор исторических наук Игорь Тодоров.
По словам эксперта, главная цель президента РФ Владимира Путина — ликвидация украинской государственности, и этот имперский курс остается приоритетным, несмотря на экономические потери России.
Тодоров также отметил, что российское общество не будет противиться даже в случае критического ухудшения уровня жизни — в частности, дефицита горючего, падения доходов или усиления санкционного давления.
«Адские санкции», как подчеркнул историк, не окажут решающего влияния на политику Кремля в краткосрочной перспективе. Россия готова терпеть экономические ограничения, чтобы продолжать агрессию против Украины.
«Цель Путина настолько фанатично направлена на ликвидацию Украины, что он готов мириться с какими-либо последствиями санкций. Российское общество, по словам экспертов, не выйдет против власти даже при полном дефиците горючего или других базовых ресурсов. Поэтому, к сожалению, именно такая реальность: даже „адские санкции“ в ближайшей перспективе не будут ощутимого влияния на позицию Кремля или уровень его агрессии против Украины», — сказал историк.
Напомним, западные СМИ отмечают, что Москва оказалась в стратегическом тупике — у главы Кремля Путина нет плана, как выиграть войну, а потери российских войск превысили один млн человек.