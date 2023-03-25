Даже готовы поехать за "любимым" на фронт: российские женщины массово ищут отношения с военными

Россиянки называют окупантов "настоящими мужчинами, которые воюют за "родину" и обещают дождаться их с фронта.

Российские женщины массово ищут отношения с военными и обещают дождаться их с фронта. Новый "дейтинг-тренд" уже разлетелся по соцсетям и набирает популярность.

Об этом пишет телеграмма-канал Mash.

Женщины отправляют мужчинам-военным свои фотографии, пишут требования и даже готовы уехать в зону службы любимого. Работает этот "милитари-тиндер" во многих социальных сетях.

Все стандартно: россиянка готовит анкету или просто отправляет селфи. Затем просит запросы по званию и возрасту военного и даже его натальных карт. И пишет, насколько серьезных отношений он хочет.

"Потом уже мужчины в погонах отправляют свои лучшие кадры. Понравились друг другу — идут в личные сообщения или комментарии. А там очень часто россыпь комплиментов вроде "все настоящие мужчины на фронте". И обещаний дождаться, конечно, тоже много. А самые счастливые отчитываются общими фотками и уже ждут свадьбы", - говорится в паблике.

Фото: сундуков

Фото: сундуков

Фото: сундуков

Напомним, в начале февраля вдовам убитых коллаборационистов из оккупированного Донбасса так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы. В свою очередь, вдовы были счастливы такому обмену – шубу за мужчину, и искренне благодарили за "неожиданный подарок". Но, как выяснилось, после съемок у вдов шубы забрали.

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