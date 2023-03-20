Даже Китай и Иран ведут двойную политику: эксперт перечислил союзников России

По словам Фесенко, даже Китай и Иран пытаются дистанцироваться от войны и ведут двойную политику.

Реальных союзников в России очень мало. Это либо тоталитарные режимы, типа северокорейского, либо зависимые от России страны.

Политолог Владимир Фесенко в эфире FREEДОМ перечислил страны, на которые еще может положиться диктатор Путин.

По его словам, решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина еще сильнее усилит дипломатическую изоляцию России.

"Когда мы говорим о странах, которые поддерживают Россию, то просто критерий — смотрим, кто голосует вместе с Россией за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Сирия, Беларусь, Никарагуа, Эритрея, Северная Корея. Я уже не говорю о постсоветских странах, формально являющихся союзниками России — Казахстане, Армении и т.д. — даже они воздерживаются. Как и Китай”, – объяснил эксперт.

Фесенко подчеркнул, что даже Иран, поставляющий некоторые виды вооружения России, официально тоже пытается дистанцироваться от войны и ведет двойную политику.

Позиция Турции и Индии

Фесенко не записывает Турцию и Индию в число союзников России

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“Турция, как и Индия, она зарабатывает на этой войне. Подтверждено сегодня, что Турция прекращает поставки санкционных товаров через свою территорию. Она вынуждена из-за связи с европейским рынком и США считаться с западным санкционным режимом, хотя сама в нем не участвует. И это тоже показательно”, – объяснил политолог.

Индию он называет очень прагматичной и эгоистичной, учитывая, что страна хорошо зарабатывает, покупая дешевую российскую нефть со скидкой.

“Но вместе с этим, особенно в последние месяцы, Индия явно начинает дистанцироваться от России и во внешнеполитических вопросах, в частности, о войне между Россией и Украиной, Индия занимает формально нейтральную позицию. Хотя показательный пример — Индия сейчас председательствует в Большой двадцатке и, поскольку невозможно было найти общую позицию (Россия тоже член G20, и Китай), согласовать итоговый документ, а предыдущий документ осуждает Россию. И Индия предложила свою версию, где тоже есть критика России и действий, войны России против Украины. Это показательная ситуация. Индия тоже пытается, держа нейтралитет, дистанцироваться от России", – рассказал Фесенко.

Китай

Китай по отношению к России ведет двойную политику, считает эксперт.

"Он воспринимает и нынешнюю войну между Россией и Украиной через призму отношений с США. Вот это проблема. Самое противостояние с США сближает Китай с Россией. Но поскольку экономические интересы Китая завязаны на западных рынках и товарооборот Китая с США, Евросоюзом в 8 раз превышает товарооборот с Россией, понятно, что им сейчас не с руки ссориться с Западом. Да, идеологическое и политическое противостояние с США есть, но идти на разрыв, на прямую поддержку России – это экономически не выгодно Китаю”, – подытожил Фесенко.

Напомним, что сегодня, 20 марта, начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию.

В ГУР Украины сообщили, что информация издания Politico, что Китай якобы поставлял России винтовки, детали для беспилотников и бронежилеты, не соответствует действительности.

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