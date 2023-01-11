Даже не дали сказать последнее слово: в России приговорили пятерых крымских татар к 13 годам колонии (фото)

В российском Ростове-на-Дону объявили "приговоры" пяти крымским татарам, которые являются фигурантами по делу "второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Южный окружной суд РФ дал им 65 лет заключения на всех.

Об этом сообщают общественное объединение "Крымская солидарность" и Радио Свобода.

Судья присудил крымским татарам мусульманам Алиму Каримову, Сейрану Муртаге, Эрфану Османову, Джемилю Гафарову и Сервету Газиеву по 13 лет колонии строгого режима. Также на всех распространяется ограничение свободы передвижения после освобождения на 1 год, для Сервета Газиева и Алима Каримова — 1 год и 6 месяцев.

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Всем им запретили выходить из дома с 22 до 6 часов, посещать массовые мероприятия, участвовать в них, выезжать из Крыма без разрешения так называемого "надзорного органа" и менять место жительства.

Отмечено, что двое подсудимых — пожилых людей с инвалидностью и многими хроническими и приобретенными в заключении заболеваниями. Аналитик правозащитной организации "Крым SOS" Евгений Ярошенко сообщил, что самые пожилые участники процесса – Джемиль Гафаров и Сервет Газиев – подвергались бесчеловечному поведению во время содержания в российском следственном изоляторе.

Во время вынесения псевдоприговоров крымские татары были в футболках с надписями: "Рожденным в депортации умирать тоже в депортации?", "Ислам — не равен терроризму, стоп 205.5", "Ликвидация всех несогласных", "Ислам против террора и насилия", стоп 205. 5".

После оглашения приговора Алим Каримов заявил, что "после таких приговоров ваша страна превращается в Северную Корею", после чего его вывели из зала заседания.

Это рассмотрение длилось около двух лет. Российский прокурор требовал от 13 до 13,5 лет лишения свободы.

Как отметила заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова, обвиняемым в сфальсифицированном деле даже не дали права на последнее слово в суде. Она напомнила, что оккупанты арестовали крымских татар в 2019 году по политически мотивированным обвинениям.

"Состояние их здоровья вызывает серьезную обеспокоенность. Это приговор российскому деградирующему авторитарному режиму, который считает пожилых людей и инвалидов своими врагами", — подчеркнула Джапарова и призвала партнеров Украины к решительному ответу.

Напомним, 11 августа сообщалось, что в Крыму началась волна репрессий против крымских татар. Людей увезли в неизвестном направлении.

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