Даже не пельмени: семьям погибших окупантов в России подарили пену для бритья и шампунь (фото)

В Ленинградской области родным погибших в войне российских военнослужащих подарили пену для бритья и шампунь.

Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила администрация Тихвинского района. Однако после негативной реакции общественности местные власти удалили публикацию (в Сети сохранились скриншоты).

В описании к фото говорится, что "правильно чествовать не только солдат и офицеров, но и их семьи".

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин пообещал по 7,4 млн рублей семьям погибших в Украине российских военных и по 5 млн дополнительных выплат. Однако за 12 месяцев войны эти деньги получили единицы, последние вряд ли получат. Получить компенсации стало сложнее, в частности, из-за едва заметного уточнения критериев для компенсаций, бюрократических препятствий и задержек в утверждении заявок.

В октябре 2022 года Россия резко увеличила свои войска за счет неподготовленных мобилизованных. Как следствие – октябрь стал рекордным по смертности солдат РФ.

Если летом сумма компенсаций, выплачиваемых погибшим и раненым, оценивалась почти в $1 млрд ежемесячно, то за последний месяц войны она превышает $3,5 млрд, говорится в аналитике Forbes.

Прямые военные расходы России за 12 месяцев войны, по расчетам Forbes, составляют более $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий. Но не включает стабильные расходы на оборону или потери, связанные с экономикой.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд. То есть РФ уже потратила четверть прошлогодних доходов на войну. В 2023 году "счет за войну" может оказаться слишком высоким.

Летом российское государственное телевидение показало дикий сюжет, в котором восхваляют покупку машины "Лада" как "уникальную помощь семьям погибших".

Пропагандистский сюжет вызвал оживленную реакцию в соцсетях и, очевидно, мотивировал россиян идти воевать против Украины. Ярким примером тому является перехват разговора предполагаемого военного РФ, в котором он сказал, что хочет получить компенсацию за ранение и купить машину себе и жене. Диалог опубликовала СБУ.

"Я так подумал: обломок в ногу — два месяца промучился, тебя вытащили, зашили и все. Ничего страшного, немного хромаешь, зато три миллиона, — говорит российский военнослужащий. — Я покупаю себе машину, тебе машину, которую ты хотела <…> На автомате какую-то. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик, одеваемся там на тысячи, на 500 и идем в конкретный отрыв".

Накануне в российской Туве местные власти отблагодарили семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта пачкой пельменей.

А в начале февраля вдовам ликвидированных коллаборантов из оккупированного Донбасса так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы.

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