"Даже не все наши друзья считают Путина злом": Кулеба назвал главную ошибку союзников

Некоторые международные партнеры Украины до сих пор считают Путина лидером, который допустил ошибку и не видят в нем зло, которое нужно устранить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не должен отказываться от Украины, а также ее перспектив на победу. В то же время он считает, что некоторые международные партеры Украины до сих пор не воспринимают российского президента Владимира Путина злом, которое должно быть уничтожено как политический концепт или способ ведения международных дел.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с редактором издания Foreign Affairs Дэниелом Курц-Феланом.

По мнению Кулебы, существуют две глобальные проблемы, лежащие в основе проблематичного формирования международной политики в отношении РФ и Путина: некоторые международные партнеры Украины до сих пор считают его именно "лидером, допустившим ужасную ошибку", а не злом, требующим устранения с международной арены.

"Они по-прежнему считают его человеком, лидером, совершившим серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться, но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел", — отметил Кулеба.

Если считать Путина лидером, допустившим ужасную ошибку, это приводит к одной стратегии и одному подходу, однако, если считаете его злом, которое должно прекратить свое существование в международной политике, – это другая стратегия.

Кулеба назвал еще одну концептуальную проблему союзников.

"Украина должна победить в этой войне" и "Россия не должна победить" – это две разные стратегии", – пояснил он и отметил, что эти две концепции являются основой недостатков формирования международной политики.

Напомним, в издании Bloomberg со ссылкой на источники близкие к Кремлю вышел материал о том, что президент РФ Владимир Путин через косвенные каналы связи якобы посылает "сигналы" в Белый дом о готовности обсуждать прекращение войны в Украине.

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