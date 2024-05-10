"Даже пограничник": в Словакии фиксируют значительное увеличение беглецов из Украины

Беглецов задерживают, выдают вид на пребывание в стране и отпускают.

В Словакии заявили о значительном увеличении украинских мужчин, незаконно пересекающих границу накануне введения в действие закона о мобилизации в Украине.

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Об этом сообщает Barron's.

Пограничники заявили, что с начала года они задержали и отпустили 338 украинцев по сравнению со 166 за аналогичный период 2023 года.

"В первую неделю мая мы задержали 45 мужчин на зеленой границе. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла четыре человека", — сообщила Агнесса Коперницкая, представитель словацкой пограничной полиции.

Она заявила, что мужчин, как незаконно пересекают границу, задерживают, выдают вид на пребывание в стране и отпускают.

"С начала войны не было ни одного случая реадмиссии иммигрантов из Словакии в Украину"», — сказала она, добавив, что в марте границу пересек сотрудник украинского пограничного патруля — без оружия и в гражданской одежде.

Напомним, ранее сообщалось, что для украинцев могут измениться правила пересечения границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Рада увеличила штрафы для уклоняющихся от мобилизации.

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