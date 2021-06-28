Даже с COVID-вакциной: Меркель хочет запретить британцам въезжать в ЕС

Это связано со штаммом коронавируса "Дельта".
Германия хочет запретить британским путешественникам въезд в Европейский Союз независимо от того, вакцинированы ли они от COVID-19.
Об этом со ссылкой на The Times сообщает France 24.
Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обозначить Соединенное Королевство как "страну, которая вызывает беспокойство" из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.
"Эти планы будут обсуждаться высшими европейскими и национальными должностными лицами в пределах интегрированного комитета по реагированию на политический кризис ЕС. Им будут противостоять Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия", — говорится в материале.
На следующей неделе Меркель встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявила, что к сентябрю "Delta" составит 90% всех случаев заболевания, циркулирующих в Европейском Союзе.