"Даже если покается": Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений мирового сообщества с Путиным

Британский премьер-министр Борис Джонсон не видит признаков, как можно нормализовать отношения с российским президентом Владимиром Путиным после того, как он напал на Украину и совершает геноцид в отношении украинцев.

Он подчеркнул, что возобновление международных отношений невозможно, даже если российский диктатор покается.

Об этом премьер Великобритании сообщил в интервью LBC Radio.

"Покаяние будет очень тяжелым для Владимира Путина сейчас... я считаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять на всю жизнь, как мы можем нормализовать отношения с Путиным сейчас", — ответил Джонсон журналистам, которые спросили, можно ли приветствовать Путина на мировой арене, если он покается.

Британский премьер отметил, что мир может совершить ошибку повторить 2014 год, когда Россия захватила Крым, если нормализует дипломатические отношения с Путиным.

"Мир в основном сказал, что это ужасно. Мы осуждаем это, мы не принимаем — и мы это сделали. И мы ввели санкции. Но в то же время мы начали говорить с ним, как двигаться дальше. И Путин в основном использовал это как способ провернуть нож" Если бы украинцы сейчас заключили любое соглашение с Путиным, риск был бы в том, что он сделал бы то же самое, и они это знают, поэтому короткий ответ — нет.Никакой нормализации, и Великобритания очень четко это знает " — подчеркнул Джонсон.

Как сообщалось ранее, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину свидетельствует о конце эпохи, продолжавшейся после холодной войны.

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