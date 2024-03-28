"Даже среди самых близких друзей бывают конфликты интересов": Туск сделал заявление об Украине

Премьер-министр Польши также добавил, что Евросоюз находится в шаге от того, чтобы российская и белорусская с/х продукция была обложена пошлиной в 50%, что де-факто будет означать блокаду экспорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, несмотря на сложные вопросы и конфликты интересов, Польша останется солидарной с Украиной и независимо от проблем, которые правительства должны ежедневно решать, ничто не сможет подорвать польско-украинскую дружбу.

Так сказал Дональд Туск во время брифинга по результатам украинско-польских правительственных консультаций 28 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Независимо от вопросов, которые мы должны каждый день решать, а иногда это сложные вопросы, даже среди ближайших друзей бывают конфликты интересов, разные точки зрения, мы умеем об этом говорить очень искренне, без какой-либо скрытой адженды... Независимо от сложных дел, конфликтов интересов, мы завершаем эти разговоры с еще более глубокой уверенностью, что нет такой силы в мире, в Украине, в Польше, которая могла бы подорвать нашу дружбу, солидарность, сотрудничество, особенно перед общей угрозой, каковой является агрессия России в Украине, и агрессивная политика России по отношению к Европейскому Союзу и всему Западу", — сказал Туск.

По его словам, вопрос разносторонней помощи Украине со стороны Польши бездискуссионный, она будет продолжаться.

"Мы ищем хорошие решения для обеих сторон. В вопросе сельского хозяйства мы шагнули вперед", — заявил премьер.

Что касается российской и белорусской продукции на территории Польши, то Туск сообщил о том, что Евросоюз находится в шаге от того, чтобы российская и белорусская с/х продукция была обложена пошлиной в 50%, что де-факто будет означать блокаду экспорта.

"Мы также ищем решения, которые дадут чувство безопасности нашим производителям и фермерам... Ни у премьера Шмыгаля, ни у меня не будет 100% сатисфакции, но на этом строится современная политика. Мы ищем решения, которые, возможно, не будут удовлетворять всех полностью, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей, а с другой стороны — украинских", — добавил он.

По словам Туска, стороны находятся на "прямом пути" к тому, чтобы конкуренция со стороны украинских перевозчиков не была болезненной для польских перевозчиков.

Он отметил, что рассчитывает на понимание всех заинтересованных сторон, фермеров, водителей Польши, чтобы всем вместе "оценить положительные усилия Польши по этому вопросу".

"И чтобы мы поняли, что в общих интересах Польши и Украины наше будущее. Чтобы никто никак не помог России или другим врагам разделить нас, и в Украине, и в Польше", — добавил он.

В частности, польский премьер рассказал, что стороны договорились о защите памятников культуры в обеих странах.

Напомним, 28 марта, в тот же день, когда встречались представители Украины и Польши, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей фермеры временно разблокировали движение грузовиков в обоих направлениях.

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