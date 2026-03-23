Дедлайн прошел, начались переговоры: Трамп раскрыл детали диалога с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что США и Иран ведут переговоры по прекращению войны, и между ними есть «важные пункты согласия».

Об этом глава Белого дома сказал сегодня, 23 марта, в беседе с журналистами.

Соглашение с Ираном

Относительно Ирана он заявил СМИ, что «они очень хотят заключить соглашение — мы тоже хотели бы заключить соглашение». Трамп добавил, что «мы встретимся сегодня, вероятно, по телефону».

Он сказал, что переговоры состоялись в воскресенье и что ожидает соглашения, которое будет достигнуто очень скоро. В переговорах принимали участие посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Выразив оптимизм по поводу перспективы достижения урегулирования с Ираном, Трамп сразу предупредил, что соглашение еще далеко не готово, добавив: «Нет, у нас есть очень серьезный шанс заключить соглашение. Это ничего не гарантирует. Я ничего не гарантирую».

Ядерное оружие

По его словам, США и Тегеран обсуждают 15 пунктов соглашения по прекращению войны, среди которых отказ иранского режима от своей программы ядерного оружия был пунктами номер один, два и три. Трамп заверил, что Тегеран обязался не иметь ядерного оружия.

«У них никогда не будет ядерного оружия — они с этим согласились», — сказал он.

Контроль над Ормузским проливом

Президент США заявил, что хочет видеть совместный контроль над Ормузским проливом с Ираном.

«Она (пролив — ред.) будет совместно контролироваться, и, возможно, будет контролироваться мной и аятоллой, кем бы он ни был», — говорит глава Белого дома.

Удары по энергетике Ирана

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил «ударить и уничтожить» иранские электростанции, если Иран не откроет Ормузский пролив — жизненно важный водный путь, который Тегеран фактически закрыл во время войны — в течение 48 часов. Его дедлайн должен был закончиться сегодня.

«Ожидалось, что мы подорвем их самые большие электростанции, строительство которых стоило более 10 миллиардов долларов. Один удар — и она исчезла. Зачем это им? Так что они позвонили. Не я звонил — они звонили. Они хотят заключить соглашение», — заявил Трамп.

Далее он уточнял, что Соединенные Штаты отложат дальнейшие удары по энергетической инфраструктуре Ирана до завершения переговоров.

Позиция Израиля

Президента США спросили, будут ли Израиль придерживаться этого соглашения с Ираном, если его удастся заключить. Он ответил, что США разговаривали с Израилем «недавно»:

«Я думаю, что Израиль будет очень доволен тем, что у нас есть. Это будет мир для Израиля. Долгосрочный мир, гарантированный мир, если это произойдет. Мы очень готовы заключить сделку», — настаивал Трамп.

Напомним, в Иране опровергли заявление президента США Дональда Трампа о переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Так, иранская сторона заявляет, что информация не соответствует действительности.

