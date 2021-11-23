"Дедов выселяли": в Росиии судебные приставы выгоняют на улицу 93-летнюю ветерана войны

"Дедов выселяли": в Росиии судебные приставы выгоняют на улицу 93-летнюю ветерана войны

Дочь пенсионерки стала жертвой "черных риэлторов" и теперь судебные приставы выселяют ее семью на улицу.

В российской Перми приставы хотят выселить ветерана Второй мировой войны Халиду Чуганаеву, ее дочь и внука жить на улицу.

Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Соседи шесть часов охраняли вход в квартиру 93-летней пенсионерки, чтобы не допустить выселение семьи.

"Высверлили замок, незаконно попали в квартиру и ходили здесь, как у себя дома, обращались со мной, как с преступницей, даже в туалет двери закрыть не давали", — рассказала дочь ветерана Нариса.

Женщина стала жертвой "черных риэлторов" и теперь судебные приставы выселяют ее семью на улицу. Кроме этой квартиры у семьи больше ничего нет.

В свою очередь, судебные приставы заявили, что узнав о преклонном возрасте одной из должниц, они договорились о перевозе пенсионерки в социальное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Харькове мошенники "отжимали" квартиру у полковника запаса СБУ.

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