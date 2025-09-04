Дедушка случайно забрал из детсада чужого внука: чем это обернулось

Детский сад / © pexels.com

В австралийском городе Бангор начали расследование инцидента, когда 1 сентября пожилой мужчина по ошибке забрал из детского центра First Steps Learning Academy не своего внука.

Об этом сообщает BBC.

Мужчина пришел за ребенком, однако вместо собственного внука взял домой другого малыша, который в тот момент спал в темной комнате. Об исчезновении стало известно только тогда, когда мать мальчика приехала в сад и обнаружила, что ее годовалого сына там нет.

«Я не могу описать это ощущение. Они не могли сказать мне его [мужчины] имя, не могли сказать, кто он и кого должен был забрать. Они даже не знали, как он выглядит, кроме того, что он в шортах и пожилого возраста», — поделилась мать мальчика.

Отмечается, что по правилам безопасности, детей имеют право забирать только родители, официальные опекуны или определенные смотрители.

Несмотря на пережитое, женщина подчеркнула, что обвиняет не дедушку.

«Мы не злимся на него, мы не обижаемся на него — мы обвиняем детсад», — сказала мать пропавшего мальчика.

Жена дедушки рассказала, что ее муж «опустошен» и «признал ошибку».

«Когда он понял, сразу вернул ребенка как можно быстрее», — сказала она.

В детсаду First Steps сообщили, что воспитатель, который допустил ситуацию, отстранен от работы.

«Мы искренне просим прощения у семей, которых непосредственно коснулась эта досадная и исключительная ситуация», — заявила директор заведения Триша Хасти.

Она подчеркнула, что подобного инцидента еще не было ни в одном из детсадов сети, и уже приняты дополнительные меры, чтобы «это больше никогда не повторилось».

Управление по вопросам дошкольного образования и ухода за детьми Нового Южного Уэльса назвало случай «чрезвычайно тревожным и серьезным» и начало официальное расследование.

Событие произошло на фоне усиленного внимания к безопасности в австралийских детсадах: в прошлом месяце правительство представило новые законодательные инициативы, направленные на повышение стандартов в этой сфере.

