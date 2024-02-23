Дедушки в возрасте до 76 лет стали лидерами безжалостной банды вооруженных грабителей

В Италии арестовали банду высокопоставленных вооруженных грабителей в возрасте от 51 до 76 лет.

Об этом пишет La Repubblica.

Банду из шести пенсионеров задержали после нескольких вооруженных краж со взломом в почтовых отделениях в Риме.

70-летний Итало Де Витт по прозвищу "немец", 68-летний Сандро Баруццо и 77-летний Раньеро Пула больше похожи на невинных дедушек, чем на ярых преступников, но внешность может быть обманчивой. Итальянские прокуроры утверждают, что они являлись лидерами безжалостной банды вооруженных грабителей, специализировавшейся на почтовых отделениях Рима. У банды была очень четкая структура: трое пожилых джентльменов наверху, трое других экспертов, 66-летний мастер по изготовлению ключей, который взламывал разные замки, и два каменщика 51 и 56 лет, которые занимались "дырами", через которые банда проникла в почтовые отделения.

У всех членов были судимости, но у лидеров был особый послужной список, происходящий с 1970-х годов.

Итальянские власти начали расследование деятельности банды после ограбления почтового отделения в мае в прошлом году, когда три человека в масках, шляпах и солнцезащитных очках, чтобы их не узнали, держали сотрудников под дулом пистолета и сумели сбежать с 195 000 евро. С тех пор следователям стало известно, что они планировали еще как минимум два ограбления, оба из которых в результате были отменены по разным причинам.

30 августа в 2023 году банда должна была совершить нападение на почтовое отделение, но они прервали вооруженное ограбление, заметив, что охранники загрузили в банкомат лишь небольшую сумму денег, поэтому потенциальное вознаграждение не стоило риска. Затем, 6 сентября, им не повезло: бронированный грузовик, на который они нацелились, так и не прибыл на почтовое отделение Рима, которое они планировали атаковать.

По данным газеты, еще одно вооруженное ограбление было прекращено, поскольку у одного из них – 66-летнего мастера по изготовлению ключей – были проблемы с недержанием и ему требовалась операция на простате.

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Опытную банду наконец-то поймали 6 ноября, когда они попытались ограбить почтовое отделение на Виа Кальпурнио Пизоне, несмотря на то, что находились под наблюдением полиции. Как всегда, каменщики проделали в стене дыру и зашили ее фанерой. Так трое членов банды проникли на почту, но когда они собирались сбежать с 152 000 евро, их задержала полиция.

В ходе расследования прокуратура выяснила, что трое пожилых лидеров – Де Витт, Пула и Баруццо – редко разговаривали по телефону, справедливо подозревая, что их может прослушивать полиция. Они часто встречались в малоизвестном баре, чтобы обсудить планы следующей операции. Все трое были старыми знакомыми полиции. Первый арест Де Витта произошел в 1971 году, за ним последовали десятки хорошо задокументированных преступлений, а двое его соратников имели ошеломляющие судимости.

Шесть человек арестовали по обвинению в вооруженном ограблении, и после короткого судебного разбирательства трое лидеров были приговорены к четырем годам тюремного заключения.

Напомним, женщина убила своего мужа, потому что тот очень любил мотоциклы. Она схватила пистолет и несколько раз выстрелила в любимого.

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