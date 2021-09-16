Деды воюют: в России 81-летний пенсионер стрелял из окна квартиры

Пожилого мужчину задержали и поместили в психиатрическую клинику.

В российском городе Перми в одной из многоэтажек 81-летний пенсионер открыл стрельбу из окна квартиры. Полицейских, прибывших на вызов, мужчина встретил выстрелами.

Об этом инциденте сообщили в четверг, 16 сентября, на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Также читайте В Киеве мужчина устроил беспорядочную стрельбу из-за замечаний об алкоголе

Полицию на место происшествия вызвали соседи пенсионера, который неожиданно устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Правоохранители, прибывшие по вызову, находясь в подъезде многоэтажки, потребовали от пенсионера, чтобы он сложил оружие и открыл дверь. В ответ тот несколько раз выстрелил в сторону силовиков.

Видео задержания российского пенсионера опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

"В настоящее время оружие изъято, подозреваемый был задержан, после чего осмотрен медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь", — сообщили в Следственном комитете.

Что стало причиной такого странного поведения пенсионера, в сообщении не сказано.

Напомним, ранее на Львовщине суд решил, что мужчина, который стрелял из охотничьего ружья в полицейских, не собирался их убивать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку